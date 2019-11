As 39 pessoas encontradas mortas no final de outubro dentro de um caminhão frigorífico perto de Londres eram de nacionalidade vietnamita – informou a polícia do Reino Unido nesta quinta-feira (7). Todas as vítimas, 31 homens e oito mulheres, foram identificadas e são do Vietnã, disse à AFP um porta-voz da polícia de Essex, região do sudeste do Reino Unido.