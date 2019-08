A Petrobras evacuou um navio plataforma na Bacia de Campos após identificar trincas no casco da embarcação, que permitiram o vazamento de 1,2 mil litros de óleo. A empresa diz que a extensão das trincas está aumentando, mas descarta risco de naufrágio. Instalado no campo de Espadarte, a 130 quilômetros da costa do Rio, o navio-plataforma Cidade do Rio de Janeiro é operado pela japonesa Modec.

Deixe seu comentário: