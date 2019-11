Economia Petrobras corta investimentos e reforça foco no pré-sal

Por Redação O Sul | 28 de novembro de 2019

A estatal reduziu em 10% a previsão de investimentos Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil Medida segue a Sistemática para Desinvestimentos da Petrobras. (Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil) Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil

Em seu primeiro plano estratégico no governo de Jair Bolsonaro, a Petrobras reduziu em 10% a previsão de investimentos em cinco anos e decidiu focar ainda mais seus recursos na exploração do pré-sal. A empresa pretende manter o ritmo de venda de ativos.

O Plano Estratégico 2020-2024, anunciado nesta quinta-feira (28), traz projeção de investimentos de US$ 75,7 bilhões (cerca de R$ 322 bilhões, na cotação atual), dos quais 85% serão destinados à exploração e produção de petróleo.

O plano anterior falava em US$ 84,1 bilhões (R$ 357 bilhões) para o período entre 2019 e 2023. A Petrobras não explicou as razões para a queda. Durante este ano, porém, a empresa anunciou que não investirá mais em energias renováveis e que venderá metade de sua capacidade de refino.

“Essa alocação de recursos está aderente ao nosso posicionamento estratégico, com foco nos ativos de E&P [exploração e produção], especialmente no pré-sal, nos quais a Petrobras tem vantagem competitiva”, disse a empresa em nota.

A companhia espera colocar em operação 13 novos sistemas de produção de petróleo, que incluem plataformas e equipamentos submarinos. Em 2024, pretende atingir a produção de 3,5 milhões de barris de óleo equivalente (somado ao gás) por dia, um crescimento de 30% em relação à meta de 2019.

O plano prevê a entrada de US$ 20 bilhões a US$ 30 bilhões (R$ 85 bilhões a R$ 127 bilhões) com a venda de ativos.

