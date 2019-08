Petrobras só poderá participar de leilão da cessão onerosa se PEC for aprovada

O presidente da Petrobras, Roberto Castello Branco, fez um apelo ao Congresso, nesta terça-feira (13), para que aprovem a PEC 98, autorizando a União a fazer um pagamento de US$ 9 bilhões em indenização à estatal.

Sem esse dinheiro, diz Castello Branco, a petroleira não poderá participar do leilão da cessão onerosa, que deve acontecer em novembro. “É muito importante [a aprovação da PEC 98] para a Petrobras, que vai usar esse dinheiro no leilão. Não vamos usar para reduzir o endividamento. Nosso endividamento faz com que o nosso custo de capital seja três vezes maior que o de nossos concorrentes. O que é interessante para concorrentes europeus e asiáticos, que têm um custo muito menor que o nosso, não é mais para a Petrobras”, disse, durante audiência na Comissão de Serviços de Infraestrutura do Senado.

