Notas Brasil PF indicia 2 por morte de líder indígena Paulo Paulino Guajajara

Por Redação O Sul | 10 de janeiro de 2020

A Polícia Federal indiciou Raimundo Nonato Ferreira de Sousa e Antônio Wesley Nascimento pela morte do indígena Paulo Paulino Guajajara e do madeireiro Márcio Gleik Moreira Pereira, em 1º de novembro de 2019, na Terra Indígena Arariboia, no Maranhão. Antônio Wesley e Raimundo Nonato foram indicados por homicídio doloso.

