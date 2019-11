PGQP divulga programa de congresso sobre gestão na Era Digital

A forma como lideramos nossas empresas mudou. Na Era Digital, onde tudo é compartilhado e cocriado, os líderes precisam estar preparados para as transformações impostas em um mundo cada vez mais veloz, onde agilidade é uma premissa básica. É com a proposta de debater esse cenário que o Programa Gaúcho da Qualidade e Produtividade (PGQP), a Pólo RS e a Agenda 2020 preparam a realização do 20º Congresso Internacional da Gestão com o tema “Gestão na Era Digital”. O evento acontece no dia 07 de novembro de 2019, no auditório Dante Barone, da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, e contará com a presença do presidente da casa, deputado Luis Augusto Lara.

Conforme o presidente do Conselho Superior do PGQP, Daniel Randon, “os desafios impostos pela disrupção tecnológica e os seus impactos na forma de viver, produzir e consumir exigem novos posicionamentos dos agentes públicos e privados. As organizações devem estar preparadas para acompanhar essas mudanças e fazer parte delas, com retorno para o bem-estar da sociedade”.

Durante o 20º Congresso Internacional da Gestão serão apresentadas novas soluções, colaborativas e inteligentes, respaldadas por grandes nomes do mercado da área de gestão, tanto do governo quanto da academia. Entre as palestras confirmadas estão: Os desafios da transformação; Tendências de Consumo, negócios e marketing digital para 2020; Inovação e gestão – cases do RS; Liderança digital; e a palestra magna, com Waldir Gomes Gonçalves, Diretor da Qualidade EMBRAER, que falará sobree Qualidade Embraer e a Transformação Digital.

O evento tem início com um painel sobre “Os Desafios da Transformação” com a presença do presidente do Conselho Superior do PGQP, Daniel Randon, presidente da Pólo RS, Humberto Busnello; presidente do Conselho Diretor do PGQP, Walter Lídio Nunes. O congresso tem sequência com palestras sobre o Transforma RS – Hub Colaborativo, com o CEO Ronald Krummenauer, e Tendências de Consumo, Negócios e Marketing Digital para 2020, com Rafael Terra.

Ainda pela manhã está programada a apresentação de projetos de Inovação e Gestão – Cases do Rio Grande do Sul, entre os quais o Pacto Alegre, com Luis Carlos Pinto da Silva, Projeto Hélice; com Thomas Job Antunes, de Caxias do Sul; e Inova Centro, com André Blos, de Santa Maria. O período da manhã se encerra com a exposição de Cases Empresariais da UFO SPACE e da Santa Casa de Misericórdia de POA.

Espaço para Startups

O período da tarde do 20º Congresso Internacional da Gestão se inicia com palestras de Daniel Müller sobre Liderança Digital – Um segredo que você não sabe e deveria saber e Seu negócio no mundo digital – Descobrindo o que o marketing digital pode fazer pela sua empresa, com Juliano Torriani. Na continuidade do programa está previsto um debate sobre Ambientes de Inovação, com a participação de André Ghignatti, da Wow Aceleradora; Marcio Pires, da Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia; e Arthur Bender, Key Jump.