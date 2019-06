A Pinacoteca Ruben Berta (rua Duque de Caxias, 973 – Centro Histórico de Porto Alegre) promove nesta terça-feira, 18, às 18h30min, mais uma edição do projeto Clássicos na Pinacoteca. A apresentação será do violinista Ricardo Chacon e do pianista Ricardo Bahamondez. Serão interpretadas composições de Beethoven, Viotti, Brahms e Kreisler.

