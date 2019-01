Pizza Hut utiliza em média 100 toneladas de queijo por ano

O Dia Mundial do Queijo, em 20 de janeiro, celebra um dos produtos mais consumidos no mundo. Na franquia gaúcha da Pizza Hut, ao longo de 2018 foram utilizadas 93 toneladas do produto, que é base de todos os sabores de pizza da marca. Mas a média anual de consumo de queijo pela empresa chega a 100 toneladas. A mussarela usada é “a verdadeira”, frisa a gerente de Comunicação e Marketing da Pizza Hut RS. “Fazemos questão de utilizar a mussarela original, pois isso faz toda a diferença no resultado final da pizza. Tem gente que usa o queijo tipo mussarela nas receitas, mas quem é apreciador de gastronomia e de uma boa pizza nota a diferença”, explica Dana.

Mussarela é um dos queijos mais populares do mundo e foi criado na região de Nápoles no século 16. As primeiras mussarelas eram de leite de búfala. Sua massa fresca é amassada e esticada até ficar com uma consistência suave e flexível, sendo depois moldada e conservada no próprio soro. A versão com leite de vaca passa por um rápido cozimento, seguido de um período de três semanas descansando em local refrigerado, o que deixa o queijo mais fácil de derreter.

