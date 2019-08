Pizzaiolo de Canela fará a maior pizza do Brasil na Expointer

No dia 29 de agosto, o pizzaiolo Peterson Secco, conhecido na Serra Gaúcha como o “homem pizza”, vai encarar o desafio de bater o recorde de maior pizza do Brasil. A convite da Associação das Pequenas Indústrias de Laticínios do Rio Grande do Sul (Apil/RS) e junto com uma equipe de chefs especializados, ele irá produzir e assar uma pizza com 3,5 metros de diâmetro e peso de 160 quilos. A marca anterior, do próprio Peterson, é de 3,35 metros e 156 quilos.

O preparo da massa é feito no dia anterior, deixando somente o processo de montar a cobertura e assar a pizza para a quinta-feira. Mas isso não torna o desafio mais fácil. Devido ao diâmetro extenso da massa, a montagem da cobertura contará com o uso de técnicas de rapel para chegar ao meio da pizza. Com todos os ingredientes em seu devido lugar, ela será assada por cerca de 5 horas. “Temos um modelo de chapa que vai assando por baixo, com um sistema de mini lenhas que queimam sem fazer fumaça. Para a parte de cima, utilizamos maçaricos”, explica Peterson.

A pizza gigante será feita durante a Expointer, a partir das 7h na Casa da Apil/RS no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio (RS). O processo será acompanhado pelo controle da fiscalização do Rank Brasil, que homologa os recordes brasileiros. Ela então será dividida em aproximadamente 1,2 mil pedaços e distribuída para o público da Expointer por volta de 12 horas.

Peterson Secco administra três pizzarias, Abbiamo Fatto, Donnadina e The Petit, e acumula um extenso currículo de pizzaiolo e empresário. Com sede por conhecimento e curiosidade por novas técnicas, o empresário foi colecionando cursos e títulos em competições. Entre suas conquistas estão o título de maior tempo de pizza acrobática do Brasil e um recorde no Guinness Book 2018, no qual Peterson e cerca de 400 pessoas se reuniram em Buenos Aires para fazer 11 mil pizzas em 12 horas. Recentemente, o empresário também participou da Olimpiadi della Vera Pizza Napoletana, em Nápoles na sede da Associazione Verace Pizza Napoletana (AVPN) concorrendo nas categorias verace pizza napoletana e gourmet.

