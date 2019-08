O plantio do trigo no RS foi encerrado nesta semana. Nesta safra, a área inicialmente estimada para o cultivo é de 739,4 mil hectares. Segundo a Emater/RS-Ascar, conveniada da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr), as lavouras se desenvolvem bem, apesar da heterogeneidade das chuvas e do frio nos últimos dois meses.

