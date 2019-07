O prefeito Nelson Marchezan Júnior participou nesta terça-feira (02) da plenária do Fórum das Entidades (Associação de Apoio ao Fórum Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente), que reúne cerca de 350 organizações da sociedade civil que atuam em Porto Alegre. O prefeito e os secretários responderam dúvidas e ouviram sugestões de melhorias para as parcerias.

