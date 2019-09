“Poder de reação”: Renato comemora triunfo do Grêmio após queda na Copa do Brasil

*Valéria Possamai

Três pontos com direito à goleada. Esta foi a amostragem do Grêmio na manhã deste domingo, em partida disputada contra o Cruzeiro, pelo Campeonato Brasileiro. O bom desempenho jogando fora de casa, além de trazer pontos na corrida na tabela de classificação no Campeonato Brasileiro, prova o poder de reação do grupo logo após uma semana de eliminação na Copa do Brasil.

Em entrevista coletiva após a vitória por 4 a 1, o técnico Renato Portaluppi comemorou a atuação do grupo de jogadores, fazendo referência o desempenho abaixo na última quarta-feira, quando o time acabou eliminado nos pênaltis para o Athletico-PR . “A performance esta aí, princialmente, depois de uma eliminação daquelas, onde o Grêmio não esteve muito bem. Fomos eliminados e depois de 3, 4 dias, o Grêmio deu essa exibição com um grande futebol, contra um grande adversário, conseguindo uma grande vitória, um placar elástico.”

O triunfo na Arena Independência, que deixa a equipe com 25 pontos, na décima posição da tabela de classificação, o que de acordo com Renato mantém o clube vivo na por algo a mais na disputa do torneio nacional. ” O grupo está sentindo um pouco, tivemos um poder de reação muito bom, não é fácil vir aqui e ter uma exibição dessas. Mostra a força do nosso grupo. Infelizmente saímos da Copa do Brasil, mas está vivíssimo no Brasileiro, eu sempre disse para vocês que o Grêmio nunca abandonou o Brasileiro. Temos mais uma partida no turno e todo o segundo turno. Podemos brigar por muita coisa neste Brasileiro, além, claro, da Libertadores”, afirmou o comandante.

Após a partida em Belo Horizonte, o grupo retorna para Porto Alegre ainda neste domingo. O time agora terá toda a semana livre para treinar até o enfrentamento contra o Goiás, no próximo domingo, às 16h, na Arena.

*estagiária sob supervisão de Marjana Vargas

