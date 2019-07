Uma busca da polícia italiana em um cemitério do Vaticano não conseguiu resolver um misterioso desaparecimento há 36 anos que tem causado grande especulação na mídia, que aguardava a abertura das tumbas de duas princesas alemãs do século 19. A polícia italiana exumou os dois túmulos no cemitério Teutônico, tidos como possíveis peças-chaves para resolver o desaparecimento.