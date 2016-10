Polícia apreende 30 quilos de maconha em Novo Hamburgo

A 3ª DP (Delegacia de Polícia) de Novo Hamburgo prendeu um homem, em flagrante, por tráfico de drogas. Os agentes encontraram 30 quilos de maconha na residência do suspeito, no bairro São José, em Novo Hamburgo, no Vale do Sinos. A droga estava embalada e pronta para ser distribuída na região. De acordo com o delegado Alexandre Quintão, o homem já estava sendo investigado pela polícia.

