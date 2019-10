Policiais armados impediram nesta terça-feira (1º) a entrada no Congresso de alguns dos parlamentares destituídos um dia antes pelo presidente do Peru, Martín Vizcarra. Havia barreiras de segurança nas ruas em volta da sede do Legislativo, em Lima. Os opositores integrantes do parlamento dissolvido tentaram voltar ao trabalho por considerarem a medida de Vizcarra ilegal.

