Polícia encontra 39 corpos dentro de caminhão no Reino Unido

A polícia britânica informou que encontrou 39 corpos no baú de um caminhão em uma propriedade industrial em Waterglade, em Grays, na região de Essex, na manhã desta quarta-feira (23). O motorista do veículo, um norte-irlandês de 25 anos, foi preso.

Segundo a polícia, os corpos são de 38 adultos e um adolescente. As circunstâncias e as causas das mortes serão investigadas. Os agentes suspeitam que o caminhão veio da Bulgária e entrou no Reino Unido via Holyhead, no País de Gales, no sábado (19). Um serviço regular de balsas funciona entre Holyhead e a capital da Irlanda, Dublin. A cidade de Grays fica a cerca de 30 quilômetros de Londres.