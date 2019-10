Polícia Federal prende quadrilha que atua no mercado de moedas virtuais e opera pirâmides financeiras no Rio Grande do Sul

A PF (Polícia Federal) deflagrou, na manhã desta quinta-feira (17), uma operação para desarticular uma quadrilha que atua ilegalmente no mercado de moedas virtuais e opera pirâmides financeiras. O grupo, sediado em São Leopoldo, no Vale do Sinos, chegou a captar 40 milhões de reais por dia e tem 1 milhão de clientes, conforme as investigações.

A empresa Unick atuava sem autorização em diversos países. “O inquérito policial foi instaurado em janeiro deste ano e apurou que os clientes do grupo eram atraídos pela promessa de retorno na ordem de 100% sobre o valor investido, no prazo de seis meses. A captação de recursos estava estruturada em formato conhecido como ‘pirâmide financeira’, em que os novos investidores subsidiam os pagamentos de remuneração daqueles que já aplicaram recursos há mais tempo”, afirmou a PF em nota.

Durante a Operação Lamanai, os agentes cumpriram 65 mandados de busca e apreensão e dez de prisão nas cidades de Porto Alegre, Canoas, São Leopoldo, Caxias do Sul, Curitiba (PR), Bragança Paulista (SP), Palmas (TO) e Brasília (DF). Foram apreendidos documentos e veículos.