Por Redação O Sul | 24 de dezembro de 2019

O veículo foi recolhido em São Leopoldo Foto: PRF/Divulgação Foto: PRF/Divulgação

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu, na noite de segunda-feira (23), uma motocicleta com mais de R$ 74 mil em multas na BR-116, em São Leopoldo, no Vale do Sinos.

O veículo, com placas do município, foi abordado durante uma blitz na rodovia. Ao consultarem a documentação, os agentes verificaram que a motocicleta estava com o licenciamento vencido e possuía diversas multas pendentes.

O valor de mercado do veículo, que estava sendo utilizado para a realização de vigilância privada, é de aproximadamente R$ 10 mil, conforme a PRF. A motocicleta foi recolhida para um depósito e será devolvida ao proprietário somente se ele pagar as dívidas. Caso contrário, será leiloada.

