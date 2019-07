Por consequência dos riscos, Estádio Olímpico não será mais implodido

Após as especulações de demolição do Estádio Olímpico com explosivos, a empresa Karagounis decidiu mudar seu plano. A implosão poderia render impactos ambientais para o entorno e trazer riscos desnecessários. A opção encontrada foi pela demolição da estrutura do estádio por inteiro. Porém, antes disso, a atividade ainda precisará de algumas autorizações da prefeitura.

No local, um terço do espaço será destinado para atividade comercial e o restante será voltado á unidades habitacionais. A Karagounis espera retomar os trabalhos no local durante o ano de 2020 e, a partir de 2021, iniciar as construções

O estádio está desocupado desde dezembro de 2014, quando deixou de receber os treinos do time titular. Ele está localizado em uma área de 8,5 hectares, no limite entre os bairros Azenha, Medianeira e Menino Deus.

