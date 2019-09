A festa de abertura do 26º Porto Alegre em Cena ocorre neste sábado, dia 7, a partir das 19h, no Agulha (rua Conselheiro Camargo, 300 – bairro São Geraldo). O evento contará com a discotecagem do jornalista Roger Lerina, às 21h, e da produtora cultural e DJ Nanni Rios, às 23h. A programação musical também terá o show da banda paulista Kastrup & Grassmass, às 22h.

