Porto Alegre ganhará nova conexão aérea com Punta del Este

A empresa área Gol passará a ter voos de Porto Alegre para Punta del Este, no próximo verão. As conexões devem começar no dia 29 de dezembro de 2019 e devem ir até o dia 01 de março de 2020. Vão ser disponibilizados dois voos na semana, sempre nas quartas-feiras e nos domingos.

A saída de Porto Alegre para o território uruguaio será às 12h20 nos dois dias, e as partidas de Punta para a capital gaúcha, às 14h 20. O deslocamento deve levar em média uma hora e vinte minutos.

As passagens já podem ser adquiridas no aplicativo e no site da companhia. O primeiro voo está custando R$ 2.793,23, passagem só de ida para Punta, na modalidade light. O valor da bagagem não está incluso.

