Porto Alegre recebe franquia da Mundo Animal Lanchonetes Temáticas

O Leonel está chegando em Porto Alegre. A partir de 8 de agosto o simpático mascote estará todas as noites interagindo com o público na nova unidade da rede Mundo Animal. A lanchonete com temática da selva, famosa por sua torre de batata frita, pelas porções bem servidas e seu espaço kids friendly abre sua 22ª loja na Avenida Ipiranga 7027 – primeira franquia na Capital gaúcha. Com capacidade para 600 pessoas, playground e estacionamento gratuito para até 70 carros, o empreendimento funcionará diariamente, das 18h30min à meia noite.

A Mundo Animal Lanchonetes Temáticas tem como diferencial seu ambiente confortável para famílias e grupos de amigos, aliando com sucesso a qualidade de serviço e gastronomia à experiência e entretenimento. Os sócios no empreendimento Rodrigo Longhi, Mateus Silva, Anderson Braga e Leandro Backes investiram ao todo R$ 800 mil na unidade, incluindo a contratação de 40 colaboradores e um espaço de 925 m².

Em Porto Alegre a marca apresenta novidades. Uma delas é o espaço kids de 50m² com brinquedão localizado no centro da loja e visão ampla de todo o salão, além de monitoras fixas – mais segurança e comodidade para pais e filhos. Além disso, a unidade porto-alegrense será a primeira da rede a oferecer camarotes com capacidade para 120 pessoas, ideal para reservas de aniversários. Também será a estreia de uma estátua de 6 metros de altura do mascote Leonel, um simpático leão, que virou figura já reconhecida e querida pelas crianças que frequentam a marca.

Para marcar a abertura da casa, os primeiros 200 clientes ganharão um cartão VIP, com direito a seis cortesias que poderão ser usadas em um prazo de 3 meses. A cada visita ao local, o cliente poderá usar uma cortesia. O cartão é pessoal e intransferível e será entregue apenas a maiores de 18 anos.

Entretenimento para a família

Seu ambiente familiar fazem da Mundo Animal o espaço ideal para receber pais e filhos. As crianças podem usufruir do espaço kids além de serem entretidas pela decoração temática do local. O Leonel entra de duas a três vezes por noite na lanchonete para seu pocket show, tirando fotos e eventualmente cantando parabéns aos clientes que estão de aniversário. As apresentações envolvem crianças e adultos numa história lúdica e interativa, com música e show de luzes.

O sucesso do personagem fez com que Leonel ganhasse uma turma de amigos, que interagem entre si e envolvem os consumidores no storytelling da empresa. As caricaturas viraram estampa de uma série de produtos vendidos na loja, permitindo que as famílias levem pra casa um pouco da experiência lúdica do local.

Ambiente amplo e temático

A inspiração para a decoração da casa vem da selva, sua fauna e flora. No mobiliário, muita madeira, plantas e esculturas de animais. As mesas são espaçosas e podem acomodar confortavelmente famílias e grupos de amigos, com divisórias mais altas para proporcionar certa privacidade. Algumas mesas maiores podem receber até 15 pessoas. Em Porto Alegre a casa ainda contará com camarotes, espaços mais privativos para acomodar celebrações especiais como aniversários e outras confraternizações.

Cardápio

No cardápio, cada prato leva o nome de um animal diferente, seja leão, girafa, crocodilo, etc. As porções podem ser compartilhadas por até 5 pessoas. Entre as opções de lanches, estão o tradicional xis burguer, as tábuas quentes servidas em rechaud de ferro fundido.

O carro-chefe da casa é famosa “torre de batatas” – batatas fritas crocantes, que podem ser acompanhadas por filé, picanha, calabresa, coração e frango e por molhos. É servida em uma torre de alumínio apoiado em uma pedra quente. Após a retirada da torre, o contato entre batata, molho e carne deixa um prato suculento e delicioso.

