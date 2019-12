Estilo Porto Alegre recebe um dos maiores eventos New Faces do Sul do Brasil

23 de dezembro de 2019

Bella Fantasy, organizado pela Bella Hub, ocorrerá dia 15 de fevereiro, a partir das 17h, no Centro de Eventos do BarraShoppingSul Foto: Jari Martins/Divulgação Foto: Jari Martins/Divulgação

Depois de trazer grandes nomes do mundo artístico como Cauã Reymond, Caio Castro, José Loreto, Deborah Secco, Rafael Vitti e Rodrigo Hilbert, a Bella Hub se prepara para realizar o maior evento de new faces já realizado no Sul do Brasil.

O Bella Fantasy, será dia 15 de fevereiro, a partir das 17h, no Centro de Eventos do BarraShoppingSul (Av. Diário de Notícias, 300 – Cristal). O evento vai revelar para olheiros, produtores e fotógrafos de moda de diversas agências de modelos do Brasil, meninos e meninas, entre seis e 21 anos, que sonham com as carreiras de modelo e artística. A atriz mirim Giovanna Alparone, a Aventureira Vermelha da turma de Luccas Neto, é a convida especial do mega-evento.

“Um mercado que se renova constantemente e apresenta essa mutabilidade é o da moda e do entretenimento. A massiva busca por espaço faz com que diferentes conceitos e estratégias sejam desenvolvidos para revelar talentos neste segmento, tornando a conexão com profissionais, que são referências no setor, um diferencial fundamental”, afirmou Dartagnan Sant´Anna, CEO da Bella Hub, que está no mercado desde 2007.

Um calendário com treinamentos e workshops foi montado para preparar crianças e adolescentes que almejam entrar para o mercado da moda e entretenimento. Os treinamentos apresentam diversas temáticas, com assuntos que abordam desde a importância de conhecer as emoções e desenvolver habilidades socioemocionais, até a produção de vídeos para plataformas digitais, com dicas de produção de conteúdo, melhora na dicção e estímulos para aflorar ainda mais a individualidade de cada um.

São realizadas ainda oficinas de teatro, fotogenia, passarela e desenvoltura frente às câmeras, visando aperfeiçoar diferentes habilidades que serão apresentadas para profissionais das agências.

Com estrutura planejada para aflorar as potencialidades de cada participante, o principal objetivo do evento é realizar a conexão entre os selecionados e os principais profissionais do setor. Essa edição promete inúmeras surpresas, mesclando provas de passarela e fotografia com atividades de descontração e aprendizagem para os futuros modelos e atores.

Segundo Dartagnan Sant´Anna, a hub de talentos está preparando uma série de novidades e uma surpresa que irá inspirar ainda mais as futuras gerações de modelos, artistas e profissionais da mídia. “É importante destacar que a Bella Hub não cria concursos e nem agencia modelos. O foco da empresa é revelar, conectar e expandir carreiras, fomentando o mercado com novos talentos e promovendo networking”, concluiu.

Talentos conectados

A Bella Hub já conectou várias new faces ao mercado mercado nacional e internacional. Estefani Kayser faz campanhas por toda a Ásia. Amanda Klaffke já estampou a Vogue Itália.

Wolf Schein fez um editorial para KaltBlut, na Alemanha. Natasha de Paris, Herus Lazzarotto, Ana Becker e Vitória Carbolin são modelos requisitados no mercado nacional. Daniel Stentzler é considerado, pelo respeitado portal do segmento Models.com, uma revelação do mundo fashion.

Integra, ainda, o IMG Models Worldwide, um dos maiores grupos de agenciamento artístico do mundo. A top internacional Gisele Bündchen também está no casting da empresa. Interessados em participar do casting podem ter informações no 51-3095.3176 ou www.bellahub.com.br.

