Porto Alegre recebe workshop sobre técnicas de venda em agosto

Uma capacitação destinada para vendedores e empreendedores terá sua primeira edição em Porto Alegre: o Workshop Absolutamente Tudo Sobre Vendas. O conteúdo é focado em técnicas e tecnologias aplicadas que ajudam a desvendar os pensamentos, sentimentos e desejos subconscientes que lideram as decisões de compra. A atividade acontecerá no dia 24 de agosto, na ADVB (Rua Edvaldo Pereira Paiva, 100), das 9 às 18h.

Ministrada pelo consultor, mentor e palestrante Fred Graef, a capacitação já impactou mais de 6 mil profissionais em todo o Brasil. De acordo com o ministrante, não adianta somente o profissional possuir todos os argumentos de venda, conhecer tudo do mercado e do produto se a mente não estiver preparada para fazer a venda. “A partir de estratégia de prospecção, abordagem, entendimento do cliente, venda de valor, negociação e fechamento, o profissional pode mudar a sua ação e alcançar resultados significativos em venda de produto ou serviço”, completa.

Mais detalhes podem ser obtidos pelo e-mail: marketing@fredgraef.com.br

Deixe seu comentário: