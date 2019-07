Porto Alegre terá novo abrigo para famílias em vulnerabilidade social

Um novo abrigo para famílias começará a funcionar em Porto Alegre em setembro de 2019. O local ajudará famílias em vulnerabilidade social, oferecendo acolhimento institucional e poderá receber até vinte pessoas, entre crianças e adultos. No espaço, será oferecido acolhimento 24 horas.

As organizações interessadas em participar do projeto deverão apresentar até a próxima quinta-feira (18) os documentos solicitados no projeto técnico, publicado no Dopa, em um envelope lacrado, na Coordenação de Gestão de Convênios (CGCONV).

O órgão fica na avenida Ipiranga, nº 310, e funciona das 10h ao meio dia, e das 14h às 16h.

