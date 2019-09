Post Malone lança segundo clipe em dez dias; assista

O clipe da música Saint-Tropez, de Post Malone, foi lançado na noite dessa quarta-feira (11). A música faz parte do último álbum do artista, Hollywood’s Bleeding, lançado no dia 6 de setembro. Em menos de 24 horas, o vídeo no YouTube já alcançava mais de 2 milhões de visualizações.

Alguns dias antes, Malone já havia publicado outro clipe, da música Circles. No lançamento de ontem, o rapper americano aparece em meio a muita ostentação, pois a letra fala sobre as riquezas acumuladas pelo artista devido ao sucesso. Bem modesto!

Assista:

Deixe seu comentário: