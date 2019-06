Postagem sobre vagas de emprego no Sine de Porto Alegre gera polêmica na internet

Uma publicação feita através do Facebook da Prefeitura de Porto Alegre anunciando vagas de emprego no Sine Municipal gerou polêmica nas redes sociais. A proposta era chamar os interessados para estarem no local nesta segunda-feira (24).

O anuncio trazia uma imagem do grupo de pagode baiano “É O Tchan”, sucesso nos anos 90, com a frase “Luz na passarela que lá vem ela. Ela mesma, a tão sonhada vaga de trabalho!”. O texto publicado pela prefeitura ainda trazia mais referências à músicas do grupo como: “terá uma abundância de vagas abertas” e “Vai, vai, vai passando o olho na lista que eu também vou”. Alusão a música “Dança da Cordinha”.

A mensagem foi considerada de mau gosto para alguns seguidores da página. “Estão debochando da situação dos desempregados. Uma pena que alguns acham isso engraçado” reclamou uma internauta.

“Sério alguém explica isso! O maior deboche do povo e da crise que estamos vivendo. Eu estou CHOCADA!!!” comentou uma seguidora da página.

Alguns reagiram de forma positiva à publicação da Prefeitura de Porto Alegre. “Pode até ter sido incoerente o post! Mas que foi legal e bem criativo foi, temos q concordar!!!!! Luz na passarela q lá vem a esperança!!!!” afirmou uma internauta. “Gente chata e mau humorada vocês. Eu achei bem legal 😂😂😂” afirmou outro.

A Prefeitura respondeu os comentários através de uma nota, e explicou que o objetivo era alcançar o maior número de pessoas possível com a publicação.

“Todo domingo a gente anuncia vagas de trabalho disponibilizadas pelo Sine. Só que nem sempre essa informação chega em todo mundo que precisa. Nosso desafio, na comunicação da PrefPoa, é encontrar maneiras de levar a mensagem ao maior número de pessoas possível. Utilizamos uma referência do pop nacional, a capa do disco do grupo “É o Tchan no Batente”, para ter um alcance maior, de forma orgânica, driblando os restritivos algorítimos do Facebook para postagens não impulsionadas.

Este é nosso compromisso: trabalhar pela nossa população, especialmente para quem mais precisa. Nunca foi nossa intenção ofender ninguém, muito menos brincar com coisa séria. E isso está claro na postagem. Apenas usamos uma linguagem leve para captar a atenção das pessoas. A informação que importa está ali e, graças à alusão ao grupo pop, chegou a um grande número de pessoas.”

Vale ressaltar que de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), divulgada em maio, aproximadamente 9% dos moradores de Porto Alegre e Região Metropolitana estão desempregados.

