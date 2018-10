Praia de Belas Shopping realiza campanha “Estacionou, Doou” em apoio ao Outubro Rosa

A Iguatemi Empresa de Shopping Centers, administradora do Praia de Belas Shopping, promove ao longo deste mês uma campanha de conscientização sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama, com o objetivo de engajar seus clientes e dar ainda mais luz ao movimento do Outubro Rosa. Como parte das ações, o shopping irá doar um dia de receita de seu estacionamento para o IMAMA – Instituto da Mama do Rio Grande do Sul, apoiadora da causa. O dia para a arrecadação será 31 de outubro.

A cor rosa toma conta do ambiente. Além da iluminação da fachada, as flores que compõem o paisagismo e as peças de comunicação do empreendimento também foram preparadas para o mês especial.

“Integrar o movimento Outubro Rosa é motivo de muito orgulho para nós. Ao participar, queremos potencializar a principal mensagem da campanha, aproximando nossas clientes da causa e chamando a atenção para a importância do exame de mamografia como forma de prevenção”, conta Alexandre Biancamano, diretor de marketing da Iguatemi Empresa de Shopping Centers.

A campanha dá continuidade ao apoio da companhia a causas sociais e permanecerá até 31 de outubro.

