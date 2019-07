A EPTC informa que foi ampliado até esta sexta (5) o prazo para recadastramento de usuários idosos, com aniversário em junho e idade entre 60 a 64 anos, com renda de até três salários mínimos regionais, e que já possuíam o benefício da isenção da tarifa de transporte coletivo do município até a data da publicação da Lei nº 12 503, de 18 de janeiro de 2019.

Deixe seu comentário: