Na Argentina, o preço da cesta básica total subiu 61,1% em maio, na comparação com o mesmo mês do ano passado. Na variação mensal, ante abril, a alta foi de 2,9%, segundo o Instituto Nacional de Estatística e Censos. No mesmo ritmo, a cesta básica alimentar do argentino ficou 61,7% mais cara em maio, na comparação anual, e 2% em relação a abril deste ano.