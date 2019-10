O prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), 39 anos, recebeu diagnóstico de câncer no trato digestivo com metástase e terá que passar por quimioterapia. O diagnóstico foi divulgado nesta segunda-feira (28) em entrevista coletiva no hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Covas não deve se afastar do cargo a princípio.