Prefeito de Teutônia, Jonatan Brönstrup: “Este é um momento saudável para a vida do RS”

O prefeito de Teutônia/RS, Jonatan Brönstrup, também participou da cerimônia de inauguração da nova planta industrial da Lactalis do Brasil na localidade nesta quarta-feira (28). “Este é um momento extremamente feliz para o município de Teutônia”. Ele destacou a coragem e a vontade de fazer por parte do grupo, somado “à credibilidade do Governo em relação a investimentos para o nosso Estado”. O prefeito destacou ainda a coragem dos empreendedores que acreditaram no potencial da região. “Fomos contemplados com este novo modelo de industrialização. Que Teutônia tenha condições de receber um investimento desta envergadura, que representa cerca de 40% da arrecadação de ICMs do município. Quero comemorar com o Estado e com esta importante indústria que se confunde com a existência de Teutônia. O município é jovem, tem apenas 37 anos e este é só um passo que a gente está dando. Muitos outros virão porque o município está aberto a propostas. Este é um momento saudável para a vida do RS”, finalizou.

Tecnologia exclusiva

João Amaral, diretor industrial da fábrica da Lactalis do Brasil em Teutônia, apontou alguns números da empresa, que capta 21 milhões de litros de leite/mês, contando com 1.500 caminhões e 650 colaboradores. A produção chega a 270 mil toneladas sob o guarda-chuva de 98 produtos lácteos. Sobre a linha PET que inaugura um novo momento na produção de leite UHT do Estado, o diretor industrial apontou que “é uma linha inovadora. Só Teutônica conta com esta tecnologia”.

