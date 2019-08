Dezenas de prefeitos protestaram nesta terça-feira (6) em Toulouse contra o excesso de ursos nas montanhas dos Pirineus, no sudoeste da França. Segundo as autoridades, os animais vêm multiplicando ataques contra criações de ovinos e gerando prejuízos para os criadores. Desde o início do ano, foram registrados 214 ataques de ursos contra criações de ovinos.

