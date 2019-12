Porto Alegre Prefeitura apresenta projeto de combate à poluição visual

4 de dezembro de 2019

Inspiração é o Cidade Limpa de São Paulo. Foto: Sérgio Louruz/SMAMS PMPA

Inspirada no projeto Cidade Limpa de São Paulo, a Prefeitura de Porto Alegre elaborou iniciativa que visa a combater a poluição visual, ser catalisadora do mobiliário urbano e simplificar os processos de controle. O projeto de lei será apresentado nesta quinta-feira (5), às 14h, no Salão Nobre do Paço Municipal. O prefeito Nelson Marchezan Júnior e o secretário municipal do Meio Ambiente e da Sustentabilidade, Germano Bremm, participam da solenidade.

