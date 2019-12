Porto Alegre Prefeitura encerra 2019 com bons resultados e perspectivas de muitas melhorias para 2020

Por Redação O Sul | 27 de dezembro de 2019

O Prefeito Nelson Marchezan Júnior visitou a Rede Pampa na manhã desta sexta-feira Foto: Alex Rocha/PMPA Foto: Alex Rocha/PMPA

O prefeito Nelson Marchezan Júnior visitou a Rede Pampa na manhã desta sexta-feira (27), recepcionado pelo presidente da empresa, Alexandre Gadret. Sua primeira parada foi na Rádio Caiçara, onde conversou informalmente com o comunicador Sérgio Zambiasi. Depois, o Prefeito esteve na Rádio Pampa, dividindo os microfones com os comunicadores Renan Jardim e Marne Barcellos.

Num balanço do ano, Marchezan citou a recuperação de bairros, o retorno de alguns eventos culturais, bem como o Natal da cidade, com o desfile de 30 Papais Noéis e 30 Mamães Noéis, além do Reveilon, no Gasômetro, que deverá superar os números de 2018, com um público na ordem de 140 mil pessoas. “Teremos fogos e shows a partir das 18 horas. Toda esta recuperação da orla, eventos e demais melhorias foram geradas com recursos privados, através de investidores que acreditaram na Prefeitura”.

Otimista com os resultados, Marchezan atesta que “2020 será melhor ainda”. Até a metade do ano, deverá ser entregue mais um trecho da orla, denominada trecho 3. Já o trecho 2 deverá ganhar uma roda gigante diferenciada, com cabines para receber entre 10 e 15 pessoas em cada uma, tudo através de PPPs (Parceiras Público Privadas).

O prefeito diz que Porto Alegre ainda não está bem, “mas a cidade vai melhorar gradativa e ininterruptamente nos próximos anos”. Um dos motivos, o financiamento obtido através do Banco do Brasil, Caixa Econômica, BRDE e BNDES. “Este é o maior volume de financiamento da história de Porto Alegre”, chegando a um bilhão de reais.

Na área da saúde, foram conquistados novos leitos, com aumentos anuais, além de um novo hospital entregue à população, o Santa Ana (SUS), com novas áreas de atendimento também em outros hospitais, como Restinga e Vila Nova. As filas no SUS reduziram de 90 mil para 50 mil pessoas. Nos postos de atendimento, a ampliação do horário para 24h/dia em algumas unidades permitiu o atendimento a três mil pessoas/mês, ou seja, 36 mil pessoas/ano a mais sendo atendidas. “A população precisa de atendimento público de qualidade. O médico tem que estar lá. É preciso superar interesses partidários e ideológicos”.

O projeto de iluminação pública, através de PPP’s (Parceria Público Privada) também foi detalhado, devendo beneficiar toda a população, com a instalação nos próximos dois anos e meio de cem mil novos postes de luz, com lâmpadas LED e um moderno sistema operacional, que o prefeito denomina de “postes inteligentes”, que poderão abrigar informações, entre outras, quanto à segurança pública. Nesta linha da inovação, Marchezan lembrou ainda que Porto Alegre tem a lei mais moderna para investimentos em antenas. “O futuro é a conectividade e é isto que atrai investidores”.

O saneamento também foi citado pelo Prefeito, que garantiu melhorias neste segmento, além dos relógios de rua. Serão instalados 168 equipamentos com câmaras de monitoramento, garantindo também maior segurança à população. Novidades também deverão ser implantadas nos abrigos de ônibus, com espaços mais confortáveis e seguros. “Estamos muito felizes, muito tranquilos e posso garantir, com certeza, que 2020 será melhor que 2019, melhor que 2018, melhor que 2017, melhor que muitos outros anos. Porto Alegre é a capital do futuro”.

(Clarice Ledur)

Voltar Todas de Porto Alegre

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário