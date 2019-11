Prefeitura envia projeto para graduação gratuita de professores

A Prefeitura de Porto Alegre envia nesta quarta-feira (13), à Câmara Municipal, o projeto de lei que autoriza a implantação de polos da UAB (Universidade Aberta do Brasil) no município.

Pelo projeto, serão oferecidos cursos de licenciatura e de formação inicial e continuada de forma gratuita para professores de educação básica que atuam na rede comunitária da Capital. O evento de assinatura do projeto de lei será realizado às 10h no Salão Nobre do Paço Municipal.

Se aprovado, serão instalados dois polos em escolas da rede municipal de ensino: um na Emilio Meyer, no bairro Medianeira e o outro na Liberato Salzano Vieira da Cunha, no Sarandi.

Eles terão capacidade para formar pelo menos 2,5 mil professores em cinco anos. A inciativa é uma parceria com a Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) do Ministério da Educação e a UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul).