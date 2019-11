A praça Marechal Deodoro, popularmente consagrada como “Praça da Matriz”, no Centro Histórico da capital gaúcha, deve passar por obras de revitalização. O edital para execução dos serviços foi publicado pela prefeitura no Diário Oficial de Porto Alegre dessa sexta-feira, prevendo oito meses de obras de restauro e paisagismo, com um investimento total superior a R$ 2,5 milhões.