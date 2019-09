A prefeitura manteve o quadro de redução de despesas que vem apresentando nos últimos quadrimestres. De janeiro a agosto deste ano, as despesas liquidadas ficaram em R$ 3,716 bilhões, uma redução de 2,5%, se comparadas a igual período de 2018, que ficaram em R$ 3,809 bilhões. As receitas totalizaram R$ 4,390 bilhões, contra os R$ 4,310 bilhões registrados no mesmo período de 2018.

