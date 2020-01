Porto Alegre Prefeitura negocia realização do Carnaval de Rua 2020

Por Redação O Sul | 27 de janeiro de 2020

Os eventos começarão dia 15 de fevereiro. Foto: Joel Vargas/PMPA Os eventos começarão dia 15 de fevereiro. (Foto: Joel Vargas/PMPA) Foto: Joel Vargas/PMPA

A Secretaria Municipal da Cultura está tratando com a Opinião Produtora sobre a realização do Carnaval de Rua 2020, informou o órgão nesta segunda-feira (27). Para que o evento seja garantido, está sendo discutida a flexibilização de alguns itens do edital. O cronograma definitivo será apresentado após acordo aprovado entre a prefeitura e Opinião, já que deverão ocorrer alterações durante a negociação. A nova data de início dos eventos está prevista para 15 de fevereiro. Já a classificação dos blocos não terá mudança.

O secretário municipal da Cultura, Luciano Alabarse, explica o andamento do processo. “A produtora Opinião precisa de patrocínio para assegurar a realização do evento e pediu mais tempo para que sejam feitas negociações com apoiadores”. O secretário diz também que procurou outras produtoras e que somente a Opinião demonstrou interesse no Carnaval de Rua.

Pregão eletrônico

Realizada no dia último dia 21, a seleção da empresa promotora do Carnaval de Rua 2020 não definiu um vencedor. Foram feitas duas ofertas com valor abaixo do mínimo previsto no edital, de R$ 51.561,11. A primeira proposta, no valor de R$ 51 mil, foi retirada pelo licitante. Um segundo lance foi no valor de R$ 5.200,00.

Voltar Todas de Porto Alegre

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário