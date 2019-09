A primeira edição do Dia B que vai arrecadar doações para a Campanha do Brinquedo 2019, acontece neste sábado, 28, das 10h às 16h, no largo da Usina do Gasômetro na Orla Moacyr Scliar, em Porto Alegre. Os motoristas terão acesso a uma pista especial de parada rápida para fazer a doação sem precisar descer do veículo. Às 11h, haverá apresentação da Banda Municipal.

