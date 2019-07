Prefeitura registra menor inadimplência do IPTU desde 2005

A Prefeitura de Porto Alegre alcançou o menor patamar de inadimplência do Imposto sobre Propriedade Territorial e Urbana (IPTU) já registrado desde 2005, quando começou o acompanhamento dos dados pela Secretaria Municipal da Fazenda (SMF). O índice já chegou a alcançar 18% e, pela primeira vez, está abaixo de 5%.

Nos anos de 2017, 2018 e 2019, a inadimplência ainda está entre 5 a 10%, mas o Executivo municipal espera que a efetividade dos processos de cobrança já em andamento proporcione resultados ainda melhores. A prefeitura acredita que o resultado é reflexo das ações de cobrança implementadas sobre os devedores dos tributos não pagos nos últimos quatro anos.

Estou devendo IPTU, e agora?

A sugestão da área de cobrança da Receita Municipal é que os devedores procurem negociar suas pendências a fim de evitar o desgaste do processo de cobrança que se tornará mais oneroso ao contribuinte. Para os devedores do IPTU, há possibilidade de solicitar guias de pagamento e parcelar os valores em aberto através do WhatsApp (51) 99348-9424.

A área de atendimento da Secretaria Municipal da Fazenda atende das 9h às 16h, na rua travessa Mário Cinco Paus, s/nº, onde também é possível parcelar qualquer dívida em atraso e colocar em débito em conta, evitando assim um novo esquecimento.

Deixe seu comentário: