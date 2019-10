A prefeitura de Porto Alegre se reunirá na próxima terça-feira com representantes de quatro sindicatos de profissionais ligados da área de Saúde, solicitando uma reunião para discutir a decisão do STF (Supremo Tribunal Federal) que considerou inconstitucional a lei que criou o Imesf (Instituto de Estratégia de Saúde da Família). O horário e local do encontro ainda não foi divulgado.

Deixe seu comentário: