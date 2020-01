Notas Brasil Prefeitura vai multar empresa por fogos com barulho na Paulista

Por Redação O Sul | 1 de janeiro de 2020

A prefeitura de São Paulo informou nesta quarta (1º) que vai multar a empresa contratada pela queima de fogos na virada do ano na Avenida Paulista. A firma contratada teria utilizado fogos com barulho, prática que é proibida por lei municipal desde maio de 2018. Os efeitos sonoros foram maiores do que o acordado no contrato, segundo a prefeitura.

Voltar Todas de Notas Brasil

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário