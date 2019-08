Prêmio Vencedores do Agro 2019 é entregue na Expointer

A Federação de Entidades Empresarias do Rio Grande do Sul (Federasul) entregou, nesta quarta-feira (28), o Prêmio “Três Porteiras” para os vencedores do agronegócio 2019. O evento, que aconteceu no Restaurante Internacional, está na sua 7ª edição e faz parte do Tá na Mesa.

Em 2019, foram escolhidos cinco vencedores para as categorias: Antes da Porteira; Dentro da Porteira; Depois da Porteira; Sustentabilidade e Elas no Agro. Os ganhadores foram definidos de acordo com alguns critérios como criatividade e inovação, estratégia de negócio, ferramenta de marketing e resultados obtidos.

O governador do RS, Eduardo Leite, esteve presente na cerimônia de premiação. Além disso, a presidente da Federasul, Simone Leite, falou sobre o Agronegócio antes da entrega dos troféus com o presidente do BRDE, Marcelo Haendchen Dutra, com o administrador da Dália Alimentos, Gilberto Piccinini, e com o presidente da Icatu Seguros e Rio Grande Seguros e Previdência, César Saut.

O prêmio foi criado no ano de 2013 e tem como intuito dar visibilidade ao trabalho dedicado ao agrobusiness pelos empresários gaúchos e também servir como incentivador dos empresários rurais que ajudam o Rio Grande do Sul crescer.

Os jurados do prêmio foram os representantes da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, Gabriel Fogaça; do Sistema Farsul, Umberto Moraes; do Fecoagro, Tarcisio Minetto; da Embrapa, Clenio Pillon; da Unitec/Unisinos, Sandra Schafer; do BRDE, Paulo Roberto Silva; da Dália Alimentos, Gilberto Piccinini; e do Icatu Seguros/ Rio Grande Seguros, César Saut.

Confira os ganhadores

Antes da Poteira

Ilsa Brasil – Transformação Industrial de Resíduos de Couro em Fertilizantes Orgânicos, Porto Alegre.

Dentro da Porteira

AgroBella – Carnes Premium, Frederico Westphalen

Depois da Porteira

Cooperativa Languiru Ltda – Programa de Inclusão Social e Produtiva no Campo: Mobilização que diversifica a renda do produtor rural, Teutônia

Sustentabilidade

AFUBRA – Associação dos Fumicultores do Brasil – Projeto Verde é Vida, Santa Cruz do Sul

Elas no Agro

Avelã Public Affairs – Observatório Gaúcha de Carne e Observatório do Leite, Porto Alegre