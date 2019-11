Polícia Presa quadrilha que vendia tintas falsificadas a estabelecimentos comerciais e construtoras no RS e em outros Estados

Por Redação O Sul | 27 de novembro de 2019

Oito criminosos foram presos em Alegrete Foto: Polícia Civil/Divulgação Foto: Polícia Civil/Divulgação

A Polícia Civil prendeu em Alegrete, na Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul, uma quadrilha de estelionatários que vendia latas de tintas falsificadas a preços abaixo do mercado. Oito criminosos foram capturados.

A operação ocorreu na terça-feira (26). Segundo as investigações, o grupo criminoso atuava no interior do RS, em São Paulo e em outros Estados brasileiros.

Conforme o delegado Valeriano Garcia Neto, a quadrilha aplicava golpes envolvendo valores expressivos com a venda de grande quantidade de tintas falsificadas a estabelecimentos comerciais e construtoras.

Durante a operação, foram apreendidos quatro veículos utilizados pelos estelionatários e aproximadamente 3 mil litros de tintas adulteradas.

