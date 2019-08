Presidente da Assembleia convoca prefeitos para o Cresce RS

Centenas de prefeitos que participaram do encontro promovido pela Famurs, na sede da Ocergs, no Parque de Exposições Assis Brasil em Esteio, ouviram o presidente da Assembleia Legislativa do Estado, o deputado Luís Augusto Lara defender uma mobilização geral com objetivo de destravar investimentos, conferir agilidade na liberação de licenças e reduzir a burocracia no Rio Grande do Sul.

O “Cresce RS” tem uma carteira de projetos que foram priorizados e são acompanhados pelos diferentes poderes, universidades e federações empresariais. Luís Augusto Lara, afirmou que: “Precisamos nos juntar todos para buscar solução para o crescimento do Estado. Precisamos destravar a economia e trazer para os municípios os mesmo efeitos da Medida Provisória da Liberdade Econômica”, destacou.

