Presidente da Oi vem ao RS anunciar parcerias estratégicas e reforçar investimentos

O presidente da Oi, Eurico Teles, está visitando o Rio Grande do Sul nesta segunda-feira (18) para anunciar uma parceria estratégica em coletiva de imprensa na Loja da Oi. O encontro com a imprensa ocorreu às 15h, na loja da Oi no Praia de Belas, em Porto Alegre. Eurico Teles assumiu como CEO da Oi no final de novembro de 2017 (completou meio ano no final de maio) e viabilizou o plano de Recuperação Judicial que teve aprovação maciça na assembleia geral de credores realizada em dezembro, com posterior homologação pela Justiça. Eurico está desde 1981 na companhia e acumula a função de CEO com a de diretor Jurídico. “Com a aprovação do plano de RJ, a Oi está focada com um trabalho voltado para a recuperação de receita e transformação tecnológica e digital. A Oi vai voltar a ocupar o espaço que merece no mercado brasileiro”, afirma Eurico Teles, presidente da Oi.

No final de maio, a companhia apresentou o balanço do primeiro trimestre de 2018 com redução de sua dívida líquida financeira, que caiu R$ 40,3 bilhões para R$ 7,3 bilhões, uma queda de 84% no primeiro trimestre deste ano. O lucro foi de R$ 30,5 bilhões, por conta da reestruturação dos débitos previstos em seu plano de recuperação judicial.

No Brasil, os investimentos foram de R$ 1,1 bilhão no mesmo período. Segundo estimativas da Oi, a companhia espera alcançar um total de R$ 5,5 bilhões em investimentos em 2018, mas esse patamar poderá ser superado e chegar até R$ 6,5 bilhões, dependendo da entrada de recursos novos com o aumento de capital previsto para o final do ano. Os investimentos serão usados na expansão da rede de fibra óptica e na tecnologia 4G. A companhia vai usar a faixa de frequência 1,8 GHz para ofertar 4,5G, que pode atingir velocidades de até 300 megabits por segundo (Mbps). O plano é levá-lo para 22 localidades ainda em 2018.

Em outra frente, a Oi iniciou uma campanha interna com os seus 54 mil funcionários denonimada “Eu indico”. A meta é que cada colaborador traga dois novos clientes para a companhia. Quando participa de agendas nas estruturas regionais da Oi, Eurico vai de mesa em mesa propor aos colaboradores o envolvimento com a ação. O executivo também tem se encontrado com presidentes de empresas para explicar a situação da Oi e tentar retomar a confiança do setor corporativo.

Diretoria de Mercado Varejo da Oi realiza rota de visitas em PDVs da Grande Porto Alegre

Também nesta semana os diretores nacionais de Mercado Varejo da Oi, junto com time de Varejo Sul da companhia, realizam rota de visitas a PDVs (ponto de vendas), focados em melhorar cada vez mais o relacionamento com os clientes. A rota terá como foco as regiões centrais de cidades metropolitanas como Canoas e Novo Hamburgo e tem como objetivo identificar as experiências positivas e levantar as necessidades de melhorias de cada canal. As ações contarão com a presença dos diretores de Varejo da Oi de todo Brasil. O diretor Comercial da Oi, Bernardo Winik, que estará presente nos roteiros de visitas, também terá agenda para formalizar uma parceria para ações durante todo inverno na Casa Oi Gramado.

Oi expande investimentos no RS e cresce nos mercados de telefonia móvel e TV por assinatura

O Rio Grande do Sul vem se mantendo nos últimos anos como o terceiro estado em que a Oi mais investe no Brasil. Em 2017 foram mais de R$ 300 milhões em investimentos ao longo do ano e no 1º trimestre de 2018 já foram R$ 62,2 milhões investidos, o que representa um crescimento de 3% em comparação ao mesmo período do ano passado. A operadora implantou no estado 5.766 novas portas para o serviço de banda larga fixa no primeiro trimestre do ano. A companhia aumentou em 166% o número de cidades com cobertura 4G em 2017 e agora oferece o serviço em 48 novas cidades. O estado do RS é um mercado estratégico para a companhia, que conta com mais de 3,8 milhões de clientes no Varejo. Com uma base de mais de 1,18 milhão de clientes, a Oi é líder de mercado na telefonia fixa. Na telefonia móvel, a Oi é a operadora que mais cresceu no 1T18 no DDD 54 e conta no Estado com 2 milhões de clientes na telefonia móvel. No mercado de banda larga a Oi conta com 479 mil clientes e 27% de market share.

Já a Oi TV é o grande destaque comercial pois é a operadora de TV por assinatura que registra o maior crescimento no mercado nos últimos 12 meses, segundo dados divulgados pela Anatel. A operadora, que liderou o crescimento do mercado de TV por assinatura na Região Sul em 2017, segue novamente na liderança no primeiro trimestre de 2018 chegando a 339,9 mil assinantes de março de 2017 a março de 2018, um acréscimo de 28 mil novos clientes, o que representa um crescimento de 9% nos últimos 12 meses. Com o resultado, o market share da Oi TV na Região Sul cresceu 1,4 ponto percentual em 12 meses e chegou a 12,3% do mercado de TV paga. No Rio Grande do Sul, o destaque foi a ascensão da Oi ao terceiro lugar em market share no estado, ultrapassando a concorrência no mês de março com 15,1 mil novos clientes nos últimos 12 meses.

A Oi inaugura nesta semana a sua nova franquia em Passo Fundo e visando ampliar seu atendimento no Estado está prospectando para este primeiro semestre novos franqueados em 10 cidades gaúchas: Bento Gonçalves, Cachoeira do Sul, Canoas, Caxias do Sul, Carazinho, Erechim, Porto Alegre, Sapucaia do Sul, Torres e Viamão.

“Estamos trabalhando como foco em avançar o processo de transformação tecnológica e digital da companhia, desenvolver novos negócios baseados em inovação, acelerar as vendas de todos os serviços, modernizar a rede e promover o turnaround do negócio corporativo, dando continuidade à melhoria contínua dos serviços oferecidos e também do relacionamento com os clientes”, completa Eurico.

