Notas Mundo Presidente da Turquia diz que país enviará tropas à Líbia

Por Redação O Sul | 26 de dezembro de 2019

O presidente turco, Tayyip Erdogan, disse nesta quinta-feira que a Turquia enviará tropas para a Líbia a convite do país até o próximo mês. A Turquia assinou dois acordos separados há um mês com o governo da Líbia reconhecido internacionalmente de Fayez al-Serraj, um sobre segurança e cooperação militar e outro sobre fronteiras marítimas no leste do Mediterrâneo.

