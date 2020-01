Mundo Presidente da Ucrânia exige “admissão total de culpa” após Irã reconhecer que abateu avião

Por Redação O Sul | 11 de janeiro de 2020

Irã apresentou a caixa-preta do avião ucraniano Foto: Reprodução Irã apresentou a caixa-preta do avião ucraniano. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou na manhã deste sábado (11) que aguarda a “admissão total de culpa” do Irã após o país do Oriente Médio admitir que derrubou, por engano, o avião ucraniano que caiu em Teerã na quarta-feira (08). A tragédia deixou 176 mortos.

“Esta manhã traz a verdade. A Ucrânia insiste na admissão total de culpa. Esperamos que o Irã leve os responsáveis ​​à Justiça, devolva os corpos, pague uma indenização e faça um pedido oficial de desculpas. A investigação deve estar completa, aberta e continuar sem atrasos ou obstáculos”, disse Zelensky.

Canadá

O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, também reagiu à admissão de culpa por parte do Irã. O voo levava 57 canadenses. “Nosso foco continua sendo a busca por um desfecho, responsabilização, transparência e justiça para as famílias e entes queridos das vítimas. Essa é uma tragédia nacional, e todos os canadenses estão lamentando juntos”, afirmou.

