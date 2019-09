O presidente de Israel, Reuven Rivlin, deu a Benjamin Netanyahu nesta quarta-feira (25) a tarefa de formar novo governo. Na prática, a medida mantém por enquanto Netanyahu no cargo de primeiro-ministro – ainda que o Likud, partido governista, não tenha conseguido as 61 cadeiras no Parlamento necessárias para formar a maioria. Netanyahu terá agora 28 dias para formar o novo governo.

